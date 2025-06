Esclusiva: Osimhen, l’Al Hilal accetta le condizioni della clausola. Ora tocca a Victor

08/06/2025 | 14:46:35

L’Al Hilal ha accettato verso l’ora di pranzo tutte le condizioni relative alla clausola di Osimhen imposte dal Napoli. Parliamo dei famosi 75 milioni con pagamento in tre tranche. Com’era facilmente prevedibile, il club arabo – su sollecitazione di Simone Inzaghi – ha aggiunto i 6-7 milioni che mancavano rispetto alla precedente offerta. Ora manca l’ultimissimo semaforo verde dell’attaccante nigeriano che aveva ricevuto una proposta superiore ai 30 milioni a stagione più ricchi bonus. L’Al Hilal vuole chiudere subito per mettere Osimhen a disposizione di Inzaghi nel Mondiale per Club, ma serve il via libera dell’ex specialista del Napoli.

Foto: Instagram Galatasaray