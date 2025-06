Esclusiva: Osimhen ha respinto la proposta dell’Al Hilal

08/06/2025 | 17:10:53

Victor Osimhen non accetta la proposta dell’Al Hilal, malgrado una proposta di oltre 30 milioni a stagione più bonus. Tutto questo dopo che all’ora di pranzo il club arabo aveva rispettato le richieste del Napoli, i famosi 75 milioni della clausola con pagamento in tre tranche. Il rifiuto dovrebbe essere definitivo, utilizziamo il condizionale solo per precauzione perché in questa trattativa sta accadendo di tutto. Osimhen vuole restare in Europa, gli avevano messo pressione per andare subito al Mondiale per Club, il Galatasaray ci aveva provato e magari ci proverà. Ma la notizia ora è che Osimhen non apre all’Al Hilal.

Foto: Instagram Galatasaray