Esclusiva: Osimhen-Galatasaray, email arrivata. I dettagli

17/07/2025 | 18:56:49

Galatasaray e Napoli stanno lavorando per sbrogliare la pratica Osimhen. Alle 17,45 è arrivata una email, il club turco ha accettato la clausola di non poter rivendere Victor in Italia nei prossimi due anni. Sulla percentuale da eventuale futura rivendita esiste l’intesa reciproca di massima di non insistere perché poi il costo dell’operazione sarebbe ancora più alto in prospettiva. Vedremo se le cose cambieranno, ma oggi la tendenza è questa. Il Napoli vuole almeno 40 milioni dei 75 previsti dalla clausola, per la verità la richiesta è superiore, ma il pagamento dei soldi che restano deve essere previsto entro il 2026 e anche su questo aspetto siamo in sintonia. Adesso il Galatasaray è tenuto a presentare la documentazione completa, avrà qualche giorno di tempo in più, in linea di massima la tendenza è quella di non andare oltre questo weekend. Parti in costante contatto per arrivare finalmente alla totale quadratura.

Foto: Instagram Galatasaray