Esclusiva: Oristanio torna al Cagliari, intesa di massima

Gaetano Oristanio è sul punto di tornare a Cagliari. Dopo quanto vi abbiamo raccontato in esclusiva lo scorso 20 giugno, possiamo aggiungere che proprio nelle ultime ore la trattativa ha avuto un impulso, quasi sicuramente quello decisivo. Operazione in prestito con diritto di riscatto, Oristanio era tornato al Venezia per fine prestito dopo la parentesi con il Parma che aveva deciso di non procedere. Il Cagliari, invece, è uscito allo scoperto per il classe 2002 e sta per tagliare il traguardo.

Foto: Instagram Oristanio