Esclusiva: Onyekuru dall’Everton al Monaco, operazione in dirittura. I dettagli

Il Monaco è sul punto di formalizzare un colpo per il presente e per il futuro. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, siamo in grado di darvi importanti conferme: il club monegasco è pronto a chiudere per Henry Onyekuru, 22enne di proprietà dell‘Everton, che nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Galatasaray, mettendo a segno 14 gol in 31 partite. Il nigeriano ha già trovato l’accordo con la società del Principato sulla base di un contratto quinquennale, adesso è in arrivo anche il via libera del club inglese per un’operazione a titolo definitivo: base vicina ai 15 milioni più bonus. Onyekuru al Monaco, siamo in dirittura…

Foto lemihaber.com