Affare fatto. Dopo Kupisz, il Trapani si rinforza ancora. Operazione completata e scambio di documenti in corso per il ghanese Moses Odjer, centrocampista in uscita dalla Salernitana. Odjer era in scadenza, manterrà il suo contratto fino a giugno ma c’è un’opzione per altre tre stagioni da parte del Trapani. Ora è tutto pronto per visite e firme, un nuovo rinforzo per Castori.