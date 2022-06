Esclusiva: Oddei-Paz-Di Stefano, la Reggina prepara tre colpi

La Reggina ha inviato la fideiussione per iscriversi al prossimo campionato di Serie B. Intanto, sta lavorando per chiudere tre colpi (a parte Agostinelli, in arrivo dalla Fiorentina). Si tratta di Jeferson Paz, esterno destro colombiana classe 2002 e di Brian Oddei, esterno offensivo classe 2002, entrambi di proprietà del Sassuolo. La terza operazione molto ben impostata è quella che riguarda Lorenzo Di Stefano, 20 anni il prossimo settembre, ben 33 gol con la Primavera della Samp nell’ultima stagione.

Foto: Twitter Lega B