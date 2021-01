Esclusiva: Obi al Karagumruk, trattativa in corso

Joel Obi può lasciare il Chievo, a pochi mesi dalla scadenza del contratto. Per il centrocampista nigeriano classe 1991 è in corso una trattativa, anche in stato avanzato, con il Karagumruk, lo stesso club di Viviano, Biglia, Borini, Bertolacci e Zukanovic. I contatti tra l’agente Pino Calabria e il club turco sono a buon punto, già entro stasera potrebbero esserci gli accordi.

Foto: zimbio