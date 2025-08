Esclusiva: Obaretin, il Palermo ci prova ma ora l’Empoli vuole chiudere

01/08/2025 | 11:14:40

Nosa Edward Obaretin è un difensore centrale dalle buone qualità, classe 2003 cresciuto nelle giovanili del Milan, che il Napoli manderà ancora a giocare in Serie B. Dopo la parentesi con il Bari, nelle ultime ore c’è stato un inserimento del Palermo che lo apprezza molto. Ma l’Empoli, che era partito in vantaggio, intende mantenere la posizione di privilegio e lavorerà per chiudere nelle prossime ore.

Foto: sito Bari