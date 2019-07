Esclusiva: Nzonzi-Lione, ora si entra nel vivo

Steven Nzonzi è in uscita dalla Roma dopo una stagione non certo entusiasmante. Il centrocampista francese nei giorni scorsi non si è presentato alle visite mediche di inizio stagione, altro indizio di una partenza imminente. Sulle tracce di Nzonzi c’è forte il Lione: il club transalpino ha appena ceduto Ndombele al Tottenham (affare fa 72 milioni) e vorrebbe investire parte dell’incasso per acquistare l’ex Siviglia. La Roma chiede circa 20 milioni di euro per il cartellino di Nzonzi, ora si entra nel vivo con il Lione, con la volontà di arrivare a una soluzione.

Foto: Twitter ufficiale Roma