Esclusiva: nuovo incontro tra Pinto e l’agente di Zaniolo. Gli scenari

Nuovo e rapido incontro, oggi a Milano, tra Pinto (direttore tecnico della Roma) e Vigorelli (agente di Zaniolo). In mattinata c’era stata un contatto telefonico con la Juve. Il club bianconero ha chiesto tempo prima di formalizzare l’offerta, aspetta un rilancio del Bayern per de Ligt che dovrebbe arrivare nel giro di 48 ore. E, come abbiamo sempre detto, gli ulteriori investimenti passerebbero da una cessione importante. La Roma ha insistito per un pagamento cash, anche in prestito con obbligo di riscatto. Zaniolo resta un obiettivo concreto della Juve, ma bisogna portare pazienza. E anche la Roma resta bloccata perché dall’eventuale cessione del classe ‘99 dipenderebbero le altre operazioni in entrata, quelle legate soprattutto al reparto offensivo.

Foto: Instagram personale