Esclusiva: nuova Reggina, in arrivo il terzino Dervishi (ex Atalanta e Inter)

La nuova Reggina sta cercando di completare la squadra a pochi giorni dall’esordio in Serie D. C’è una trattativa in stato avanzato per Kristian Dervishi, terzino destro albanese ma con nazionalità italiana, svincolato classe 2003. Dervishi può essere utilizzato anche da centrocampista di fascia destra e da ala. Nel suo passato Atalanta e Inter, adesso la possibilità concreta di una nuova esperienza a Reggio Calabria.

Foto: Facebook LFA Reggio Calabria