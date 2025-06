Esclusiva: Nunez, il Napoli non molla! La lista per l’attacco

11/06/2025 | 23:02:02

Letteralmente scatenato sul mercato, il Napoli non perde di vista gli obiettivi per l’attacco. Oltre un mese fa, vi avevamo anticipato il forte interesse per Darwin Nunez, in uscita dal Liverpool e che – almeno per il momento – ha detto no alle proposte arabe. L’interesse resta alto, è un sogno assolutamente in piedi. All’interno di una lista che comprende Lucca (concorrenza in Serie A), Bonny (l’Inter sta avanzando) e Hojlund (apprezzato dalla stessa Inter). Ma occhio a Nunez, il Napoli ha intenzione di provarci fino in fondo…

Foto: sito Liverpool