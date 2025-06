Esclusiva: Nunez, il Napoli è già oltre i 40 milioni. La verità sulla valutazione

19/06/2025 | 23:55:59

Darwin Nunez: il Napoli è all’inseguimento da oltre 40 giorni, come vi abbiamo svelato in assoluta esclusiva tra il 7 e l’8 maggio. Adesso quel nome è in circuito da giorni e giorni, ci fa piacere. Il Napoli potrebbe prendere in qualsiasi momento Lucca, ma almeno fin qui ha deciso di procedere in direzione Nunez. Lucca non è fuori dai radar, ma per ora il club non intende chiudere. Ci sono stati contatti diretti e indiretti, il gradimento è confermato, Nunez vuole restare in Europa per riscattare l’ultima stagione con il Liverpool, se avesse vuole guadagnare tanti soldi avrebbe accettato le proposte arabe già lo scorso gennaio. Chiariamo una cosa sulla valutazione: si parla di 70, addirittura 75 milioni, cifre non corrispondenti alla verità. Il Liverpool si accontenterebbe anche di 50 più bonus, il Napoli è già salito a quota 42-43 e ha l’intenzione di insistere per giocare di anticipo in modo da evitare eventuali inserimenti della concorrenza. Una precisazione: Conte non deve decidere di andare su Nunez o Lucca per tutelare Lukaku perché se fosse davvero così il Napoli non avrebbe avviato i contatti che stanno andando avanti. Poi bisogna chiudere, certo, ma Conte ha già dato le indicazioni: Lucca piace e non poco, tuttavia Nunez sarebbe il profilo internazionale in grado di consentire al Napoli un ulteriore salto di qualità.

Foto: sito ufficiale Liverpool