Esclusiva: Novakovich, accordo totale con il Bari. Ora il via libera del Venezia

Andrija Novakovich si avvicina sempre più al Bari, confermata la pista a sorpresa di ieri e che si sta concretizzando. Andiamo oltre: Novakovich ha un accordo totale con i pugliesi, gradisce il trasferimento e sa che può essere un momento importante per la sua carriera. Adesso manca soltanto il via libera del Venezia per l’attaccante statunitense classe 1996 che non rientra nei programmi del club neo-promosso in Serie A.

Foto: Twitter Bari