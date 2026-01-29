Esclusiva: Noslin, sondaggio del Bologna. E il Monaco…

29/01/2026 | 11:04:01

Noslin sarà evidentemente un uomo mercato in questi ultimi giorni. Varie manifestazioni di interesse, ma serve la formula giusta perché la Lazio almeno per ora non vorrebbe in prestito con diritto. Il Monaco ha offerto un milione per il prestito ma con un diritto di riscatto che almeno per ora non convince la Lazio. Anche il Villarreal, come già raccontato, ha chiesto informazioni. Può darsi che la Lazio conceda una formula diversa, ma non in queste ore. La novità è anche anche il Bologna ha sondato, Sartori lo apprezza e si tiene pronto in caso di uscite nel reparto offensivo.

Foto: Instagram Lazio