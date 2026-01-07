Esclusiva: non solo Taylor, la Lazio lavora per Toth

La Lazio vuole investire i soldi di Guendouzi per un doppio colpo a centrocampo. Come abbondantemente raccontato, l’operazione Taylor è ai dettagli, esiste un accordo con l’Ajax e con l’entourage del ragazzo che va solo formalizzato. Ma la Lazio va oltre e tiene i fari accesi su Alex Toth, grande talento classe 2005 del Ferencvaros, piede destro e che può essere utilizzato in più ruoli. Premettiamo che la trattativa non è completata, c’è concorrenza, ma sta andando avanti in queste ore, valutazione superiore ai 10 milioni. Fabbian resta in quota ma per il momento è in stand-by e intanto il Bologna lo ha convocato per la partita delle 18,30 contro l’Atalanta. Il Torino continua a proporre lo scambio Ilic-Belahyane, ma quest’ultimo – come già anticipato – può vestire la maglia granata a prescindere.

foto sito ferencvaros