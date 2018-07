Esclusiva: non solo Higuain, Juve e Milan hanno parlato anche di Caldara. Su Bonucci…

Ieri sera Sportitalia ha anticipato con Michele Criscitiello la clamorosa opzione di un possibile ritorno di Bonucci alla Juve. Ci sono riscontri, Bonucci è stato proposto dal suo agente Lucci, la Juve (che sta seguendo l’evoluzione del rapporto tra Godin e l’Atletico Madrid) ci sta pensando. In questo momento Bonucci ha messo – almeno oggi – la Juve davanti al Paris Saint Germain, l’ultima decisione al club bianconero anche alla luce dei problemi emersi in passato con Massimiliano Allegri. Juve e Milan hanno parlato di Higuain dopo la telefonata di Leonardo al fratello-manager, una pista assolutamente in piedi pur tenendo sempre conto dell’interesse del Chelsea. Ma all’interno dei nuovi rapporti tra Juve e Milan la novità consiste nel fatto che i due club hanno parlato anche di Mattia Caldara, appena arrivato in bianconero. È chiaro che partendo Bonucci il Milan dovrebbe pensare a un altro difensore: Leonardo ha un grande rapporto con Thiago Silva, ma l’ingaggio è pesante e il Psg lo cederebbe soltanto se prendesse un sostituto di livello (per questo aveva pensato e sta pensando a Bonucci). Sembra paradossale che Caldara possa essere messo in discussione essendo appena arrivato e considerato che su Rugani c’è il Chelsea, di sicuro arriveranno smentite. Ma nei tre incontri in pochi giorni con il suo agente Riso i discorsi di Paratici su Caldara hanno coinvolto il Milan, dopo i sondaggi del Borussia Dortmund e del Napoli dei giorni scorsi. A maggior ragione se fosse coinvolto Bonucci. Vedremo gli sviluppi, sarà un mercato sempre più bollente.

Foto: sito Juventus