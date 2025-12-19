Esclusiva: non solo Dellavalle, l’Avellino guarda in casa Inter e Juve

19/12/2025 | 15:29:17

L’Avellino deve decidere se prendere uno o due difensori centrali Under. Resta forte l’interesse per Alessandro Dellavalle, 22 anni, come anticipato una settimana fa, attualmente in prestito al Modena e di proprietà del Torino. Ma nella lista del club irpino ci sono altri due specialisti, stiamo parlando di Pedro Felipe e Giacomo Stabile, nati rispettivamente nel 2004 e nel 2005. Pedro Felipe, fisico imponente, è un brasiliano attualmente in forza alla Juve Next Gen, i bianconeri lo hanno ingaggiato dal Palmeiras, in questa stagione è stato convocato in prima squadra per la gara contro il Milan, il profilo viene seguito con attenzione. Ma occhio anche a Giacomo Stabile che l’Inter ha mandato alla Juve Stabia la scorsa estate e che è un altro possibile rinforzo. L’Avellino sta valutando e deciderà con calma, nel frattempo ha chiuso l’operazione Sala con il Como, una necessità per potenziare la fascia sinistra.

Foto: logo Avellino