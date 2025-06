Esclusiva: Noa Lang-Napoli, nuovi contatti nei prossimi giorni

Il Napoli vuole prendere due esterni offensivi: la prima scelta resta Ndoye, il nome di Chiesa non può essere trascurato, ma nelle ultimissime ore ci sono stati contatti con l’entourage di Noa Lang all’interno di una lista ristrettissima. Possibili aggiornamenti nei prossimi giorni, il classe 1999 del PSV ha una valutazione di almeno 25 milioni, ma caratteristiche tecniche di assoluto livello che piacciono molto al Napoli. Il club ha sondato diversi profili: Ndoye è in cima alla lista (e c’è un accordo sull’ingaggio) ma probabilmente arriveranno due esterni offensivi, presto tirerà le somme e non trascura Lang.

Foto: X personale