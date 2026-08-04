Esclusiva: Njie, il Torino rifiuta un’offerta del Crystal Palace. I dettagli

04/08/2026 | 23:30:43

Il Torino non vuole privarsi di Alieu Njie, attaccante classe 2005. Tutto questo mentre la Roma, esclusiva di ieri sera, ha riacceso la pista Cacciamani. La novità è che nelle ultime ore il Crystal Palace ha messo sul tavolo una cifra di 10 milioni base fissa più tanti bonus fino a toccare quota 16-17. Il Torino per il momento ha detto no, esattamente come aveva respinto diverse settimana fa una proposta più bassa dell’Anderlecht.

Foto: Instagram Njie