TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Esclusiva: Njie, il Torino rifiuta un’offerta del Crystal Palace. I dettagli

04/08/2026 | 23:30:43

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Il Torino non vuole privarsi di Alieu Njie, attaccante classe 2005. Tutto questo mentre la Roma, esclusiva di ieri sera, ha riacceso la pista Cacciamani. La novità è che nelle ultime ore il Crystal Palace ha messo sul tavolo una cifra di 10 milioni base fissa più tanti bonus fino a toccare quota 16-17. Il Torino per il momento ha detto no, esattamente come aveva respinto diverse settimana fa una proposta più bassa dell’Anderlecht.
Foto: Instagram Njie