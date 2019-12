Esclusiva: Ninkovic più Laribi, il Bari sogna (e prepara) il doppio colpo

Il Bari vuole piazzare due colpi importanti a gennaio. I veri, grandi, obiettivi, sono Nikola Ninkovic, classe 1994 dell’Ascoli e Karim Laribi, classe 1991 dell’Empoli. L’idea è quella di chiudere la doppia operazione, anche se non sono trattative semplicissime. Ma il Bari (che ha ormai definito le cessioni di Kupisz al Trapani e di Floriano al Palermo) ha tutta l’intenzione di andare fino in fondo. Ninkovic e in rotta con l’Ascoli dopo le ultime vicende, ma lascerebbe le Marche soltanto per ritrovare Vivarini: sarebbe lui il trequartista ideale per assistere nel migliore dei modi Antenucci e Simeri. Ma piace molto anche Laribi che ha la duttilità e la tecnica per aumentare il potenziale offensivo degli ambiziosi pugliesi. Tutte le altre sono alternative, anche se Di Piazza, che ha altre caratteristiche, è un profilo che intriga. Ma il Bari ha già in mente il doppio colpo necessario per accendere il mercato di gennaio, pur conoscendo tutte le difficoltà che incontrerà per chiudere le operazioni.