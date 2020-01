Gli incontri e le offerte. Ieri vi avevamo raccontato la fretta del Bari di chiudere sia Laribi che Ninkovic. Per il primo tutto ok, all’Empoli andranno Ciciretti e Tutino. Per Ninkovic poco fa è stata recapitata una proposta del Napoli per mandarlo velocemente a Bari: prestito con obbligo di riscatto per una cifra vicina ai due milioni. Vivarini aspetta un grande rinforzo. Countdown.

Foto: sito Ascoli