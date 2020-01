Esclusiva: Nielsen alla Reggina, è fatta. I dettagli

Matti Lund Nielsen alla Reggina: è fatta. Dopo l’anticipazione del pomeriggio, negli ultimissimi minuti accordo totale con il centrocampista danese classe 1988 già protagonista in Italia con il Pescara di Zeman, Immobile, Insigne e Verratti. Operazione completata pochi minuti fa, presto l’arrivo in Calabria. Nielsen si era svincolato da poco, la Reggina pensa anche al futuro e quasi sicuramente gli farà firmare un contratto fino al 2021. Colpo importante per le qualità tecnico-tattiche di Nielsen.

Foto: Sporten