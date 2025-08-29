Esclusiva: Nicolussi Caviglia alla Fiorentina, è fatta! Le cifre

29/08/2025 | 10:43:05

Hans Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: va in porto l’esclusiva di martedì scorso. Trattativa chiusa in tre giorni con il Venezia, poco fa gli ultimi contatti che adesso porteranno allo scambio di documenti e quindi alle visite mediche. Per il centrocampista classe 2000 il club viola pagherà un milione per il prestito oneroso, con diritto di riscatto che divenga obbligo a 7 milioni che nel caso in cui Nicolussi Caviglia dovesse disputare il 50 per cento delle gare ufficiali. La Fiorentina aveva voluto con forza un altro centrocampista di qualità, per Nicolussi Caviglia la possibilità di una nuova esperienza in Serie A, sarà prezioso nelle rotazioni di Pioli.

Foto: Instagram Venezia