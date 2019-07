Esclusiva: Nestorovski all’Udinese, ecco tutti i dettagli

Ilija Nestorovski all’Udinese. Dopo l’anticipazione di ieri sera su Sportitalia, siamo in grado di darvi tutti i dettagli. L’attaccante ha firmato per tre anni più opzione per una quarta stagione. Guadagnerà un milione a stagione più eventuali bonus. E’ stata una trattativa chiusa in 12 ore: l’Udinese stava inseguendo Nestorovski da almeno un paio di stagioni, aveva memorizzato il forte interesse del Bologna (forse soprattutto di Saputo che avrebbe voluto portarlo all’Impact di Montreal) e ha definito tutto in modo velocissimo. Dopo Jajalo, ecco un altro ex Palermo in Friuli: Nestorovski riparte da Udine.

Foto: zimbio