Esclusiva: nell’affare Kumbulla-Roma può entrare l’esterno ivoriano Bamba

La Roma viaggia spedita verso Kumbulla, operazione in prestito con obbligo di riscatto da circa 30 milioni. Una situazione che può comunque lasciare aperta la possibilità di un ritorno in giallorosso di Smalling, mentre Juan Jesus aspetta il via libera per il Genoa. Si sta, intanto, ragionando su alcune contropartite tecniche, l’Hellas (che potrebbe già avere il cartellino a titolo definitivo del difensore centrale Cetin, già rilevato in prestito dal Verona) ha chiesto ufficialmente la disponibilità per l’esterno offensivo ivoriano Mory Bamba, classe 2002. E ci sono le basi per inserirlo nell’affare. Sono ore caldissime sul fronte Dzeko-Milik, con il possibile coinvolgimento di De Sciglio (indiscrezioni confermate) nell’operazione.

Foto: Twitter Verona