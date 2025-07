Esclusiva: Ndoye-Napoli, la distanza con il Bologna. E agli azzurri piace Kevin

23/07/2025 | 13:39:48

Dan Ndoye è la prima scelta di Antonio Conte, come abbiamo raccontato in tempi non sospetti. Soltanto che il Bologna continua a fare legittimamente la sua valutazione da 40 milioni più bonus per arrivare a 45. Il Napoli si è avvicinato alla soglia dei 40, Ndoye vuole Conte e non il Nottingham, ma chiaramente ha un rapporto eccellente con il suo attuale club e non vuole rovinarlo. Abbiamo parlato fin qui poco o nulla del Nottingham perché potrebbe avere chance soltanto se intanto si avvicinasse ai 40 milioni e non l’ha fatto. Il Napoli sta intanto seguendo altri profili: piace Kevin classe 2003 dello Shakthar, recente protagonista anche in Champions e valutazione oltre i 30 milioni più bonus, ma per ora ci fermiamo qui. Il primo passaggio sarà quello di mettere la parola fine, in un senso o nell’altro, alla vicenda Ndoye.

Foto: Instagram Bologna