Esclusiva: Natali, l’AZ insiste per il rinnovo del prestito. Ora il Napoli…

12/06/2026 | 00:01:42

Abbiamo già spiegato nell’esclusiva di non troppi giorni fa: il Napoli è fortemente interessato ad Andrea Natali, difensore centrale figlio d’arte classe 2008 di proprietà del Bayer Leverkusen. La novità è che nelle ultime ore l’AZ Alkmaar sta pressando il club tedesco per il rinnovo del prestito, puntando sul fatto che il ragazzo si è trovato benissimo nella sua recente esperienza. C’è un altro club olandese appostato, ma per il momento non è stata presa una decisione definitiva. Il Napoli è fortemente interessato, sta facendo alcune valutazioni sulle uscite, ma nello stesso tempo sa di non poter traccheggiare a lungo considerato che per Natali gli apprezzamenti non mancano.

Foto: Instagram Natali