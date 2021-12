Esclusiva: Napoli, valutazioni su Federico Fazio. La verità su Tuanzebe

Il Napoli cerca un difensore centrale, ma devono esserci le condizioni. Il budget, almeno per il momento, non consente grossi esborsi. E così nelle ultime ore, su indicazione di Luciano Spalletti, ci sono valutazioni a sorpresa su Federico Fazio, classe 1987, in scadenza con la Roma e ormai ai margini da tempo con il club giallorosso. Sarebbe un’operazione alla Juan Jesus, anche questa indicata la scorsa estate dall’allenatore toscano e che ha dato buoni riscontri al netto dello sfortunato autogol che ha deciso l’ultima gara interna contro lo Spezia. In mattinata da alcune fonti è circolato il nome di Axel Tuanzebe, classe 1997, attualmente all’Aston Villa ma di proprietà del Manchester United. Inglese con origini congolese, è un profilo che intriga ma devono esserci le condizioni e al momento non sarebbe un’operazione alla Anguissa, nel senso che ci vorrebbe un investimento importante. Il Napoli continuerà a monitorare Tuanzebe nella speranza che le condizioni cambino, ma intanto spunta Fazio.

FOTO: Twitter Roma