Esclusiva: Napoli, sondaggio anche per Holm. E Mazzocchi…

27/01/2026 | 10:15:26

Non soltanto Juanlu Sanchez che resta il sogno per la fascia destra, nelle ultime ore il Napoli ha fatto un sondaggio approfondito per Emil Holm, classe 2000 del Bologna. Un altro profilo apprezzato dal club azzurro, dipenderà dalle condizioni. Holm ha avuto qualche sondaggio anche dall’estero, ma è nella lista del Napoli che può chiudere affari a determinate condizioni. Dall’arrivo di un esterno basso dipenderà il futuro di Mazzocchi che è corteggiato da Sassuolo e Torino.

Foto: Instagram Bologna