Esclusiva: Napoli oltre le suggestioni. Deulofeu sempre più vicino. E Kim resiste

Nei giorni delle suggestioni, viene accostato anche Dybala, il Napoli è sempre più vicino a Gerard Deulofeu. Una trattativa partita sottotraccia addirittura a fine maggio e che adesso si avvicina sempre più alla definizione. Il cartellino viene valutato tra i 16 e 17 milioni, nei giorni scorsi abbiamo aggiunto che per il momento non sono previste contropartite tecniche dopo che era stato valutato il profilo di Gaetano. Ora si tratta di entrare nel vivo perché lo stesso spagnolo ha detto no a diverse proposte, anche dal suo Paese di origine. Parallelamente il Napoli va bene per Kim del Fenerbahce, semplicemente perché il Rennes non ha ancora chiuso, pur avendo manifestato l’intenzione di andare fino in fondo. Ma l’inserimento del Napoli è arrivato al momento giusto e la differenza di blasone tra i club (con tutto il rispetto per i francesi) può essere una carta a favore del Napoli. Spalletti l’ha già promosso, i tanti nomi fatti oggi non hanno motivo di esistere.

Foto: Deulofeu Instagram