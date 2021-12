Esclusiva: Napoli, oggi conference call per Tuanzebe. Ma spunta Phillips del Liverpool

Il Napoli vuole andare di corsa per il difensore centrale. In giornata è prevista una conference call per Axel Tuanzebe: Gerrard, allenatore dell’Aston Villa, ha dichiarato che vuole trattenerlo ma che dipende anche dal Manchester United visto che è in prestito. In giornata è prevista una conference call tra il Napoli e lo United per provare a liberarlo. Il Napoli ha fretta e spera di sbloccare, ma c’è un nome nuovo e che piace: si tratta di Nathaniel Phillips, classe 1997 e contratto fino al 2025, in uscita dal Liverpool. Il nome di Federico Fazio resta per l’emergenza, il Napoli entra nel vivo della questione. Foto: Twitter Manchester United