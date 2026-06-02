Esclusiva: Napoli, la strategia per Andrea Natali

02/06/2026 | 23:15:26

Il Napoli è piombato su Andrea Natali, difensore centrale 2008 di grande talento cresciuto nel Barcellona e di proprietà del Bayer Leverkusen. La valutazione è appena sotto la doppia cifra, possono esserci bonus, il club azzurro ha voglia e intenzione di andare fino in fondo avendo avuto la massima apertura dall’entourage del diretto interessato. Natali ha voglia di giocare, normale che sia la sua necessità, quindi si potrebbe studiare un percorso che preveda un prestito per una stagione (Frosinone e Cagliari sono due opzioni, ma possono essercene altre) in modo da dargli la massima visibilità. Ma intanto il Napoli lavorerà per chiudere l’operazione.

Foto: Instagram Natali