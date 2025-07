Esclusiva: Napoli, la differenza tra Sterling, Nusa e Zaccagni

29/07/2025 | 00:15:41

Il Napoli non si è strappato i capelli per non aver concretizzato l’affare Ndoye, già tre giorni fa aveva deciso di fermarsi a 40 milioni (bonus compresi) e non sarebbe andato oltre malgrado avessero attribuito al club di De Laurentiis offerte da 45 mai presentate. Ora il Napoli valuterà, dopo la svolta Nottingham, senza fretta. Non abbiamo riscontri su un’avanzata di 35 milioni più bonus per Nusa, classe 2005 del Lipsia, malgrado qualche voce circolata in giornata. Vi avevamo anticipato i contatti diretti con il Chelsea per Sterling, qualche nome è stato scartato. Se c’è un profilo in Serie A che piace molto al Napoli, è quello di Mattia Zaccagni e ve ne avevamo passato in esclusiva. Ma con il mercato bloccato della Lazio non sarà semplice…

