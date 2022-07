Esclusiva: Napoli, Kim e dintorni. Contatti con il Chelsea (non solo Broja)

Kim era da martedì sera in cima alla lista del Napoli per la sostituzione di Koulibaly trasferitosi al Chelsea (manca soltanto l’annuncio). Ma bisogna fare in fretta perché la concorrenza c’è da settimane: da Francia (Le Parisien) e Turchia hanno dato in dirittura l’accordo con il Rennes. Ci sono conferme sulla forte irruzione, come raccontato, ma aspettiamo le firme. Sarebbe una beffa per la differenza di blasone e di… partecipazione in Champions, non a caso Spalletti aveva magnificato le doti del coreano dopo l’amichevole del Napoli. Ma chi si muove prima e paga la clausola (20 milioni) alla fine ha sempre ragione. Acerbi resta in lizza sempre più defilato, ma ha perso posizioni. Soprattutto per un discorso anagrafico: le qualità non si discutono, ma guadagna poco meno di 2,5 milioni a stagione, ha un contratto con la Lazio fino al 2025 quando avrà 37 anni. Acerbi tornerebbe in corsa soltanto se sfumassero le altre trattative. Aspettando Kim e gli ultimi sviluppi, bisognerà andare oltre: il Napoli aveva programmata la definizione del difensore entro la conclusione della prima parte del ritiro, se Kim andrà al Rennes (ma aspettiamo) verranno fatte nuove valutazioni. In queste ore sono stati valutati altri centrali, anche Senesi del Feyenoord (piace alla Roma), oltre Bailly e lo stesso Milenkovic, con un sondaggio per Becao. Il Napoli poi penserà agli altri reparti: con il Chelsea potrebbe aprirsi un nuovo canale più avanti, l’attaccante Broja piace da tempi non sospetti in una lista che comprende Simeone, esattamente come intriga il portiere Kepa. Quest’ultimo non è più titolare, ha un contratto molto oneroso e negli ultimi giorni ci sono stati sondaggi del Nizza. Potrebbe essere un’idea del Napoli a caccia di un portiere con una certa esperienza europea (in lista anche Sirigu), se ne riparlerà più avanti.

Foto: Instagram Kim