Esclusiva: Napoli, incontro con gli agenti di Ndoye

17/06/2025 | 20:01:31

Un nome forte nell’agenda del Napoli. Si tratta di Dan Ndoye, attaccante esterno classe 2000 in uscita dal Bologna. Abbiamo già svelato (lo scorso 3 giugno) come si tratti della prima scelta di Conte, al netto del fatto che per la corsia mancina il Napoli dovrebbe fare due specialisti. Ieri sera abbiamo aggiunto che Ndoye vuole il Napoli, ha completamente aperto con il rispetto che deve al Bologna. La novità delle ultimissime ore è che il club di De Laurentiis ha incontrato in giornata a Roma gli agenti dell’attaccante svizzero, ulteriore conferma che adesso il Napoli cercherà di andare a dama con il Bologna, conoscendo la valutazione di circa 40 milioni. E Beukema resta ancora la prima scelta per la difesa azzurra, ma questo è un altro discorso.

Foto: Instagram Bologna