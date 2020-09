Esclusiva: Napoli ha il sì di Papastathopoulos. La svolta dopo Ferragosto. Ecco cosa serve ora

Il Napoli prenderà almeno un difensore centrale se partirà solo Koulibaly. Ma potrebbero essere anche due in caso di nuova cessione, vedremo gli sviluppi. Intanto nelle ultime ore ha incassato il di Sokratis Papastathopoulos, trentaduenne greco in scadenza di contratto con l’Arsenal. Papatstahopoulos tornerebbe di corsa in Italia, si sta ragionando su un contratto fino al 2022 con opzione, oppure direttamente in triennale. L’apertura è totale, la svolta dopo Ferragosto: era il 17 agosto quando vi anticipammo la svolta (“Il Napoli punta Papastathopoulos”), adesso serve liberarsi dall’Arsenal a dieci mesi dalla scadenza, magari dietro il pagamento di un indennizzo. Ma ricorderete che quando l’Arsenal aveva messo la freccia su Gabriel (a lungo bloccato dal Napoli…) vi avevamo parlato della disponibilità alla cessione di Papastathopoulos. Ora serve uscita di KK, poi il club azzurro penserà al resto dopo aver incassato il sì di Sokratis.

Foto: sito arsenal