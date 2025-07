Esclusiva: Napoli-Galatasaray no stop. Entro domani nuova offerta per Osimhen

15/07/2025 | 18:55:49

Tra poche ore sarà una settimana precisa da quando il Galatasaray aveva preannunciato al Napoli una proposta da 75 milioni per riportare Victor Osimhen in Turchia. Da quella sera sta andando avanti il discorso legato alle garanzie, la famosa fideiussione che sarebbe meglio di una semplice lettera di credito. I due club sono rimasti in contatto no stop anche in questi minuti, c’è stata una call poco fa: il Galatasaray ha preannunciato una nuova offerta entro domani, con le dovute garanzie. E con le dilazioni necessarie (De Laurentiis vorrebbe chiudere la pratica entro 12 mesi, incassando i soldi che chiede senza dover aspettare oltre). Ricordiamo che le garanzie hanno un costo, che la clausola è scaduta da qualche giorno, ma che per il Napoli nulla cambia. Ovvero 75 milioni senza aumenti o rivisitazione della cifra: una prima tranche robusta (il Napoli vorrebbe una cifra non lontana dai 50 milioni) il resto entro un anno e amici più di prima. Il Galatasaray ha lavorato intensamente per presentarsi con una nuova offerta che permetta di chiudere la pratica Osimhen.

Foto: Instagram Galatasaray.

