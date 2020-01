Esclusiva: Napoli, è fatta per Rrahmani (per luglio). Operazione da 12 milioni più 2 di bonus

Il Napoli ha completato l’operazione in entrata relativa ad Amir Rramani. Affare definito e chiuso pochi minuti fa per luglio, nelle casse del Verona finiranno 12 milioni di euro più 2 di bonus. Aspettando Amrabat e con la possibilità di coinvolgere anche Kumbulla (che piace a tanti club, soprattutto all’Inter, come raccontato su Sportitalia poco dopo le 23), il Napoli si regala il colpo Rrahmani, con il difensore kosovaro classe ’94 che resterà all’Hellas fino al termine della stagione.

Foto: Twitter Kosovan Football