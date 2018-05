Esclusiva: Napoli, dal summit per Leno a Rui Patricio. Gli aggiornamenti

Il Napoli cerca l’erede di Reina e lo avrebbe individuato da tempo in Leno, tuttavia l’ultimo – recentissimo e segreto – summit per lo specialista del Bayer Leverkusen ha portato a una fumata grigia. Ecco perché Rui Patricio resta assolutamente in pista. Leno si può prendere, come già spiegato, per una cifra sotto i 25 milioni: è il portiere che piace di più, intanto perché è più giovane di Rui Patricio, poi perché viene ritenuto più completo. Attenzione, Rui Patricio ha qualità fuori discussione e una valutazione inferiore (il Napoli conta di scendere sotto i 15 milioni, indipendentemente dalla clausola), 30 anni per un portiere non sono di sicuro tanti, ma se devi investire tecnicamente e… anagraficamente non si discute che Leno si faccia preferire. Dicevamo dell’ultimo summit, recentissimo, con l’entourage del tedesco: esiste ancora una certa distanza sui diritti di immagine, bisogna rivedersi e arrivare a una soluzione. Soluzione che ancora non c’è, fermo restando invece che con il Bayer non sono previsti intoppi. Con Rui Patricio, invece, strada in discesa sotto ogni punto di vista, con lo Sporting parte debole della vicenda, nel senso che dopo gli ultimi eventi prima lo cede e meglio è. Ora si tratta di capire se il Napoli avrà voglia di risolvere gli intoppi con Leno, che resta il preferito, oppure se chiuderà la pratica Rui Patricio già bene impostata. Ci sarà tempo per tornare sull’argomento.

Foto: uefa.com-a bola