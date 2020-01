Esclusiva: Napoli-Amrabat, nuovo incontro entro martedì per le intese totali

Dopo aver chiuso Rrahmani, il Napoli spera di fare la stessa cosa con il Verona per Sofyan Amrabat. La novità è che ci sarà un incontro entro martedì per arrivare alla definizione con gli agenti dopo gli accordi definitivi tra i club. L’inserimento di una clausola è uno dei motivi del contendere ma si confida di arrivare a una soluzione rapida. Il Napoli ha voglia di chiudere per l’estate, gli altri club (l’Inter oggi è defilata, la Fiorentina – che non accetterebbe clausole – sa di dover aspettare il Napoli) sono pronti a intervenire in caso di intoppi ulteriori. Ma il prossimo incontro è quello organizzato proprio per arrivare alla quadratura.

Foto: Amrabat Instagram