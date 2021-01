Esclusiva: Mustacchio dal Crotone alla Reggina, accordo. Domani la chiusura

Un altro esterno offensivo per la Reggina. Operazione in chiusura, dopo quanto vi abbiamo raccontato in giornata, per Mattia Mustacchio, classe 1989. C’è il via libera del Crotone e ci sono gli accordi anche con l’agente del calciatore, accordo che verranno perfezionati nella giornata di domani, subito dopo Mustacchio si metterà a disposizione di Baroni. Pronto un contratto fino al 30 giugno 2022, Mustacchio resta in Calabria e riparte dalla Reggina.

Foto: sito Perugia