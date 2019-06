Esclusiva: Mustacchio-Crotone, trattativa avanzata. I dettagli

Mattia Mustacchio è rientrato al Perugia dal prestito di Carpi. Per l’esterno offensivo classe ’89 non è stata una stagione particolarmente felice, ma in serie B gli estimatori non mancano. C’è una trattativa in stato avanzato per un suo trasferimento a Crotone. Mustacchio ha un contratto in scadenza tra poco più di un anno e il suo futuro sarà sicuramente lontano dall’Umbria, con il Crotone che si è già mosso in modo concreto.

Foto: Sito Perugia