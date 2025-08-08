Esclusiva: Musah, il Napoli e il collegamento con Raspadori-Atletico Madrid

08/08/2025 | 15:21:06

Di Musah si è parlato troppo quando non era il momento e poco quando sarebbe il caso di entrare nei dettagli. Il Napoli sta lavorando per la cessione di Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid, gli spagnoli stanno pensando di aumentare l’offerta portandola a circa 28-30 milioni bonus compresi. E qui torna prepotentemente di scena Musah: ieri sera vi abbiamo anticipato del Napoli intenzionato a tornare in pista, senza accostare il centrocampista del Milan ad altre squadre. Certo, non possiamo escludere che altri club siano interessati a Musah, Nottingham Forest compreso, ma alla fine a fare la differenza sarà la volontà oltre che la cifra da presentare. Nel caso di Ndoye ha fatto la differenza la cifra relativa al cartellino, nel caso di Musah vedremo. Già, perché il Napoli sarebbe intenzionato a muoversi da quota 25 milioni per accontentare i rossoneri e inserire il centrocampista con le caratteristiche chieste da Conte. Per questo motivo Miretti e lo stesso Fabbian almeno per ora restano un stand-by.

