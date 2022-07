Esclusiva: Muriel-Roma più di un’idea. Il giro con Pinamonti e Petagna

Luis Muriel piace molto alla Roma e a Mourinho. Confermata la nostra indiscrezione di un paio di giorni fa, il colombiano è più di un’idea per il club giallorosso. Muriel è stato al centro di un dialogo tra Roma e Atalanta qualche giorno fa, si può andare avanti indipendentemente dall’inserimento di contropartite. È vero che i due club hanno parlato di ieri (Pasalic compreso), tuttavia Muriel può viaggiare su un binario a parte. Il colombiano ha un anno di contratto, vorrebbe giocare di più, gradirebbe molto il trasferimento. L’Atalanta era partita da una base di 18 milioni, è scesa a 15, si può lavorare per un accordo. A quel punto la Dea tornerebbe forte su Pinamonti che aveva chiesto qualche giorno di riflessione proprio legato alla presenza dei due colombiani nell’organico di Gasperini. E il Monza, che aveva mosso passi importanti per Pinamonti, tornerebbe con forza su Andrea Petagna, un altro vecchio obiettivo.

Foto: twitter Atalanta