Esclusiva: Muniz, la deadline Atalanta sta per scadere. Occhio sempre a Krstovic

18/08/2025 | 23:04:44

L’Atalanta deve aspettare ancora per Muniz. Fino a domani? Forse per qualche ora in più, al massimo fino a mercoledì. Poi andrà su un altro attaccante, qualche giorno fa vi abbiamo svelato di fare molta attenzione a Nikola Krstovic (che abbiamo messo in lista Atalanta già il 10 luglio) del Lecce senza trascurare Arokodare. Ma per Krstovic ci sono già stati contatti con il club salentino e si potrebbe stringere senza perdere troppo tempo se il Fulham continuasse a prendere tempo per Muniz. Ancora poche ore e sapremo.

Foto: sito Lecce