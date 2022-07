Esclusiva: Mourinho vuole Gonçalo Ramos. I dettagli

La Roma entrerà dentro la vicenda Zaniolo nelle prossime 48 ore, come raccontiamo a parte. E poi si concentrerà sul sostituto. C’è un profilo che piace più di altro a Mourinho, si tratta di Gonçalo Ramos, attaccante classe 2001, autentico talento del Benfica. Il rendimento delle ultime stagione è stato eccellente, tra le altre cose un indimenticabile gol in Champions contro il Liverpool. In generale, qualità di assoluto livello: Ramos nasce mezzala o trequartista, negli anni si è imposto da attaccante, potrebbe giocare accanto ad Abraham oppure come prima punta. Ci sono già stati contatti approfonditi con il Benfica, la valutazione è tra i 18 ai 20 milioni. È un nome da seguire accanto a quelli molto più costosi e con caratteristiche diverse, per esempio Guedes del Valencia.

Foto: Twitter Gonçalo Ramos