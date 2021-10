Esclusiva: Moriero allenerà la Nazionale delle Maldive

Francesco Moriero è pronto per una nuova esperienza, stavolta lontano dall’Italia. L’allenatore salentino, 52 anni, sarà il selezionatore della Nazionale delle Maldive. Proprio in mattinata è stato raggiunto l’accordo per un anno, nelle prossime ore Moriero sarà a Malé con un programma fitto di impegni. Moriero non avrà il suo staff al seguito, ma ha accettato con grande entusiasmo: sarà nuovamente all’estero dopo la parentesi con la Dinamo Tirana. Nel passato da allenatore di Moriero anche Crotone, Frosinone, Grosseto, Lugano, Lecce, Catanzaro, Catania, Sambenedettese e Cavese. Ora, a sorpresa, le Maldive. E domani sarà a Malé, definita la porta del paradiso perché dalla Capitale partono i voli che permettono di raggiungere gli atolli dal mare cristallino.

FOTO: Sito Samb