Il Monza non si ferma, anzi raddoppia. È fatta anche per Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 del Sassuolo, un altro grande colpo per il club brianzolo. Al punto che Frattesi è già stato convocato per le visite. Ma attenzione alle evoluzioni per Marco Mancosu, presto aggiornamenti.

Foto: Twitter Vivo Azzurro